“Eğitim İçin El Ele'de 12. yıl gururu

yılına girmenin gururunu yaşıyor. Üniversite sınavına hazırlanmak isteyen öğrencilere yönelik ücretsiz kursların verildiği proje kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2008 yılından itibaren yürütülmeye başlayan Eğitim İçin El Ele Projesi, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı. Denizli'de üniversite sınavına hazırlanmak isteyen öğrencilere Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) çeşitli fakültelerinde okuyan gönüllü eğitmenler tarafından ücretsiz kurs verilerek yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi 12. yılına girmenin haklı gururunu yaşıyor. 2008 yılında başlatılan projeden bugüne kadar 5 bin 218 kişinin faydalandığı açıklanırken, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öğrenci kayıtlarının başladığı ifade edildi.

İlk ders zili 5 Ekim 2019'da

25 Eylül 2019 tarihine kadar sürecek kayıt işlemlerinin Çaybaşı Caddesi Değirmenönü Camii altında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'ne yapılacağı belirtildi. Proje kapsamında ücretsiz kaydı yapılan öğrencilere kitap, eğitim, seminer ve farklı çalışmalarda yer alma imkanı sağlanacağı açıklandı. Kayıtlar için öğrencinin velisi ile birlikte Kent Konseyi'ne başvurmasının zorunlu olduğu ifade edilirken, ilk ders zilinin ise 5 Ekim 2019 Cumartesi günü çalacağı kaydedildi.

Büyükşehir eğitimin ve eğitimcinin yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürülen projelerinin her geçen yıl daha fazla gence ulaştığını söyledi. Projenin yeni dönem müracaatlarının başladığını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcinin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim dönemi hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.