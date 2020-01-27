Eğitim için El Ele'de kariyer günleri

Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllar sürdürdüğü Eğitim için El Ele projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenlendi. Kent Konseyi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Eğitim İçin El Ele Koordinatörü Ceren İnanç, gönüllü eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Hem Denizlimizin hem de ülkemizin yarınları sizlere bağlı. Hangi meslek grubu olursa olsun tüm meslekler çok kıymetli, bizim için kıymetli olan insanımızdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, ‘Türk milleti çalışkandır, zekidir' yeter ki gayret olsun, hedefi doğru belirleyip ulaşmak için gayret etmek lazım" diye konuştu.

“Gönüllüğü hayat kültürü haline getirmek lazım”

Kent Konseyi çatısı altında yer alan herkesin gönüllülük duygusu ile çalıştığına dikkat çeken Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların, toplumda yer alan diğer insanlar için mutlaka yapacağı bir şeyler vardır. Hayatta hepimizin yapabileceği güzel şeyler var. Şu anda sizlerin birinci hedefi üniversite sınavı, inşallah güzel bir çalışma dönemi geçer. Herkes idealindeki yerlere kavuşur. Hayatın her kademesinde gönüllük yapmak mümkün, iş, okul, aile hayatında bir şekilde gönüllü olabilirsiniz. Gönüllüğü hayat kültürü haline getirmek lazım” dedi.

Öğrenciler merak ettiklerini sordu

Açılış konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Makine Mühendisi Metin Kocabatmaz ve Avukat Fatih Durmaz tarafından iki farklı oturumda seminer verildi. Meslek seçimlerini nasıl yaptıklarını anlatan Kocabatmaz ve Durmaz, makine mühendisliği ve avukatlığa ait bilgi, birikim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplayan Kocabatmaz ve Durmaz, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.