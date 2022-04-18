Eğitim yöneticileri e-MESEM ile mesleki eğitime yeni bir çehre ve yol kazandıracak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitime yeni bir çehre ve yol kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların ayaklarından biri olan “e-MESEM Uygulamaları Eğitimi Seminerleri” bugün Denizli'de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitime yeni bir çehre ve yol kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların ayaklarından biri olan “e-MESEM Uygulamaları Eğitimi Seminerleri” 18 Nisan 2022 Pazartesi günü Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin de katıldığı program Merkezefendi İlçesi Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilerek başladı. Seminerin açılışında eğitim yöneticilerine hitap eden Müdür Ekici, konuşmasında, “Günümüzde artık bilim ve teknolojide, proje tabanlı çalışmalarda ve sosyal alanlarda gelişmeler hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu gelişmelerin Milli Eğitime yansımasının anlamlı olabilmesi için de üretim olmazsa olmazlarımızdandır. Beşeri sermaye konusunda oldukça zengin bir ülkeyiz. Yeni mesleki eğitim anlayışının da temelinde gençlerimizin ilgili sektörlere doğru zamanda ve doğru alanlara dahil edilmesi yer alıyor.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikler sayesinde mesleki eğitim çalışmaları ülkemizde büyük bir ivme kazandı. Kazanılan bu olumlu ivme, yolu mesleki eğitimden geçen her bir bireyi, her bir sektör dinamiğini mutlu edebilen bir yapıyı da beraberinde getirdi” dedi.

“Eğitim yöneticileri 18 saatlik e-MESEM semineri alacak”

Müdür Ekici, “Denizli, yeni yol haritasıyla birlikte sisteme entegre konusunda nicelik olarak yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağladı. e-MESEM gibi çeşitli uygulama eğitimlerini almış ve sistemi özümseyen eğitim yöneticilerimizle beraber bu artış eğilimini nitelik olarak da sağlamaya devam ediyoruz. e-MESEM Uygulamaları Seminerleri, 38 kursiyerin katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından eğitim verilip görevlendirilen 3 eğitmenin idaresinde 3 oturum halinde toplam 18 saat olarak planlanarak gerçekleştiriliyor. Denizli'nin tüm ilçelerindeki eğitim yöneticileri, planlama doğrultusunda oluşturulan gruplar halinde e-MESEM Uygulamaları seminerlerini takvim çerçevesinde almış olacaklar” diye konuştu.