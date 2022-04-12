Eğitim yöneticilerini geliştirme programının ilki gerçekleştirildi

DENİZLİ(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim yöneticilerinin genel kültür, yönetim becerileri, bilgi ve öne çıkan görev alanları için “Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP)" Denizli'de ilki gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim yöneticilerinin genel kültür, yönetim becerileri ve okul/kurum yönetiminde öne çıkan görev alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak hedefiyle hazırlamış olduğu “Eğitim Yönetici Geliştirme Programı” (YÖGEP) çerçevesinde düzenlenecek seminerlerinin ilki Merkezefendi İlçesi Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Program boyunca Denizli'nin merkez ilçelerinde görev yapan tüm okul müdürlerinin katılacağı seminerlerin açılış programına katılan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, oturumlar süresince okul müdürlerinin öneri ve katkılarıyla zengin ve etkileşimli bir paylaşım ağının oluşacağını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geçtiğimiz günlerde öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim programında yapmış olduğu konuşmanın katılımcılar tarafından izlendi.

“Eğitimin çıtasını daima yukarıda tutacağımıza inancım tamdır”

Okul müdürlerine hitap eden Müdür Ekici, “Bakanımızın da tüm detaylarıyla öğretmen ve eğitim yöneticilerinin gelişimleri için atılacak adımları kamuoyuyla paylaştığı üzere Denizli'de bu alanda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere hız kesmeden devam ediyoruz. Sihirli kelimemiz ‘Değişim' artık yeni paradigma, yaklaşım ve eğitim bakışlarıyla yol alıyoruz. İlimizin eğitim alanında tescillenmiş başarıları, Denizli'nin eğitimde marka şehir haline gelmesini sağladı. Bu başarı yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz ve hayırseverlerimiz sayesinde gerçekleşti. İlimizde tüm eğitim paydaşları büyük bir özveriyle gayret gösteriyorlar. Bakanımızın da sürekli vurguladığı üzere eğitim bir ekip işidir. YÖGEP, başta Öğretmenlik Meslek Kanunu olmak üzere öne çıkan bakanlık politika ve uygulamaları ile alanyazın temelinde okul müdürlüğünün görev alanlarını ve misyonunu yeniden ele alan, ortak bir anlayış ve uygulama çerçevesi geliştirmek amacıyla hazırlanan detaylı bir programdır. Tüm eğitim yöneticilerimizin çabalarıyla ilimizde eğitimin çıtasını daima yukarıda tutacağımıza inancım tamdır. Program 11 ile 15 Nisan tarihleri arasında toplamda 120 saatlik 4 alt seminerden oluşacak Yönetici Geliştirme Programı'nın hedefleri arasında öğretmenin güçlendirilmesi, başarı farklarının azaltılması, yetenek yönetimi alanlarında uygulama stratejilerinin geliştirilmesi, kurumsal iletişime ilişkin farkındalığın artırılması ve kurumsal iletişim stratejilerinin geliştirilmesi yer almaktadır” dedi.