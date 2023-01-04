Eğitimde matematik seferberliği

Denizli'de eğitimin tüm kademelerinde matematik seferberliği farklı metotlarla aralıksız olarak sürdürülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘matematik seferberliği' çerçevesinde Denizli'de eğitimin her kademesinde yapılan çalışmalar projeler ve etkinliklerle yürütülüyor. Nail Özkardeş Anaokulu öğrencilerine yönelik “Oyna, Eğlen, Matematik Öğren” eTwinning projesi ile eğitim hayatına ilk adımın atıldığı anaokulunda öğrenciler; sayıları tanıma, sayma, kodlama, örüntü kurma, şekiller gibi konularda etkinlikler eşliğinde farklı öğretim yöntemleri sunuluyor.

Nail Özkardeş Anaokulunda öğrencilerle birlikte etkinliklere katılan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Matematik hayatın içinde ve bunu çocuklarımıza oyunlarla materyaller eşliğinde hava, su ve ekmek gibi matematiği içselleştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimize hayatın matematikten ibaret olduğu bilincini aşılayarak sevdirerek matematik becerilerini artırarak paralelinde akademik becerileri artırıyoruz. Bakanlığımız politikaları doğrultusunda yerelde de projeler ve etkinliklerle öğrencilerimizin bilişsel süreçlerini bütüncül bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz” dedi.