Eğitimde sınır ötesi değişim ve iş birliği imkanları konuşuldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Türkiye Ulusal Ajans'ının destekleriyle yürütülmekte olan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu projesi çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yasin Temel, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekibi ile Erasmus+ projeleri hareketliliklerine katılan okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmasında “Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu, okul eğitimi alanında sınır ötesi değişim ve iş birliğine açılmak isteyen, Avrupa eğitim alanına katkı sunmak isteyen Müdürlüğümüz için önemli bir araçtır. Bu kapsamda 2021 yılından itibaren her yıl belirlenen konsorsiyum okullarımızla; okul eğitiminde öğretme ve öğrenme kalitesini artırmayı, öğretmenlerimizin ve okul idarecilerinin mesleki gelişimini desteklemeyi, öğretmen ve öğrencilerimizin dil öğrenimlerini geliştirmelerini, teknoloji ve yenilikçi yöntemlerin kullanımının teşvik edilmesini, iyi uygulamaların paylaşılması ve aktarılmasının desteklenmesini, okulların sınır ötesi değişim ve iş birliğine girme kapasitelerini artırıp, yüksek kalitede hareketlilik projeleri yürütmelerini ve hareketlilik sonrasında öğrenme çıktılarının görünürlüğünün sağlanarak yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu projemize dahil olan farklı ilçe ve mahallelerde yer alan konsorsiyum okullarımızla eğitimde fırsat eşitliğine ve nitelikli eğitim süreçlerine katkı sunmayı hedefledik. 2022 yılı hareketliliklerini tamamlamak üzereyiz. Bu yıl okul eğitiminde öğretmen kurs, öğretmen iş başı gözlem, öğrenci grup hareketlilikleri ve uzun dönem öğretmen görevlendirmelerini gerçekleştirdik. Faaliyetlerden 20 konsorsiyum okulumuzdan, 42 öğretmen ve 45 öğrencimiz yararlanmıştır. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin elde ettikleri deneyimlerinin okullarında yeni proje süreçlerinin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyorum. Bugün burada projenin yaygınlaştırılması doğrultusunda yurtdışı hareketliliklere katılım sağlayan ve kazanımlarını, tecrübelerini paylaşan değerli öğretmenlerimize ve Müdürlüğümüz Ar-Ge ekibine teşekkür ederim” dedi.

Gün boyu süren çalıştay sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından katılımcılara katılım sertifikası verildi.