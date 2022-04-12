Eğitimdeki özgün çalışmalar farklı illerden gelen yöneticilere tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen “Öğretmen ve Yönetici Hareketlilik Programı'nın pilot çalışması anaokulda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geçtiğimiz Mart ayında MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"nda da değinmiş olduğu öğretmen ve yönetici hareketliliğinin sağlanması konusunda atılan adımlar neticesinde, farklı illerden eğitim yöneticileri alanında uzman akademisyenlerin de iştirakiyle Denizli'de buluştu. Program çerçevesinde; Şanlıurfa, Samsun, Kırşehir, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Konya illerinden gelen bağımsız anaokulu müdür yardımcıları ve müdürleri Nedime Kabaklıoğlu Anaokulunda uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde iyi örnekler olarak seçilen Sözcüksüz Kitap, Etkileşimli Kitap Okuma, Erken Okuryazarlık, Sıfır Atıkla Değerlerimiz ve Okul Öncesi Eğitimin Desteklenmesi Projeleri hakkında bilgilendirildi ve okulda uygulanan projelerin atölye çalışmalarına katıldılar. Ayrıca; Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünden Prof. Dr. Abdurahman Tanrıöğen ile Okul Öncesi Eğitim bölümünden Doç. Dr. Fatma Nilgün Cevher Kalburan tarafından katılımcılara Etkili Okul Yönetimi ve Okul Öncesinde Fiziksel Mekanların Düzenlenmesi konularında eğitimler verildi.