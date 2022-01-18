Eğitime 1 gün daha ara

Denizli'nin Çameli ilçesinde taşımalı eğitim öğretime kar nedeniyle 1 gün daha ara verildi.

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok ilçede eğitim öğretime ara verilmişti. Bazı bölgelerde kar etkisini artırarak devam ederken, Çameli Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Taşımalı eğitime tabi olan okulların yüz yüze eğitime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verildiğini belirten açıklamada, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.