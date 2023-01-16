Eğitime devam edemeyen öğrenciler tekrar okullarına kavuşuyor

Eğitim sistemine dahil olmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi hedefiyle düzenlenen 'Eğitimle yeniden buluşma' projesi ile ortaöğretimde farklı sebeplerle okula devam edemeyen öğrencilerin eğitim yuvalarına geri dönmesi amaçlanıyor.

Eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından 2023 Ocak ayında hayata geçirildi. Ülkemizin beşeri sermayesini artırmada en önemli enstrümanımızın eğitim olduğunu belirten Müdür Süleyman Ekici “İlimizde okullaşma oranları Bakanlığımızın yaptığı proje ve çalışmalarla son yılların en yüksek seviyelerindedir. Eğitim alanında bakanlığımız ve devletimiz eğitim konusunda ciddi bütçeler ayırdı. Yapılan çalışmalarla eğitimde nitelik ve niceliğin artırılmasına odaklandık. Bakanlığımızın Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi ile ülkemizin ve ilimizin dört bir köşesinde eğitimlerine devam eden çocuklarımıza her yerde eşit eğitim imkânı sağlandı. Aynı zamanda sosyoekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitimle buluşabilmesi için şartlı eğitim yardımları, pansiyonlar, taşımalı eğitim, ücretsiz yemek, ücretsiz ders kitapları gibi uygulamalarla son yirmi yılda bakanlığımızca öğrenci ve velilerimize destek olundu. Bakanlığımızın Türkiye geneli 2023 Mart ayının sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 99'a çıkarılmasını hedefledikleri doğrultusunda Denizli olarak ortaöğretimde herhangi bir sebeple okula gitmeyen son öğrencimize kadar saha çalışmalarımızı durmaksınız sürdüreceğiz” dedi.