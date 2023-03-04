Eğitmen Osman Balcı, Denizli'de meslektaşlarıyla buluştu

Denizli'de düzenlenen Masterclass Osman Balcı eğitimlerinde, kuaförlere teknik kesim, renklendirme ve salon yönetimi anlatıldı.

Isparta'da kuaförlük alanında seminer ve eğitimler düzenleyen Osman Balcı bu kez 28 Şubat tarihinde Denizli'de meslektaşlarıyla buluştu. Denizli Berberler Odasında yaklaşık 70 kuaförün katılımıyla gerçekleşen eğitimde, katılımcılara teknik kesim, renklendirme ve salon yönetimi gibi birçok alanda eğitim verdi. Eğitim sonunda katılımcı kuaförler sertifikalarını aldı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden bütün Türkiye'nin etkilendiğini söyleyen Balcı," Gerek Denizli'de gerekse tüm Türkiye'de insanlarımızın ve meslektaşlarımın kendilerini iyi hissetmeleri adına elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Eğitimlerimiz devam edecek. Tüm halkımıza geçmiş olsun” dedi.