Eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde başka bir eğlence mekanının ortaklığı için çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle silahlar çekildi. Kavga eden iki kişiden biri mekan sahibini elindeki silah ile başından ve göğsünden vurarak öldürdü.

Olay, gece saat 02.00 sularında Çivril ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre; gece geç saatlerde hem eğlenmek için hem de başka bir mekanın ortaklığını konuşmak isteyen B. E. isimli kişi, Muhsin Yaman'nın mekanına gitti. Mekanda ortaklık konusunu Yaman'a açan B.E. kendi aralarında kısa süreli tartışma yaşadı. Tartışmanın yerini arbedeye bırakmasıyla B.E. eline aldığı silahla Yaman'nı başından ve göğsünden vurdu.

Kanlar içerisinde yere yığılan Yaman'ı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mekana giriş yapan sağlık ekibi, kanlar içerisinde yerde duran Yaman'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhsin Yaman, hayata tutunamadı. Silah üzerinden parmak izleri alan ekipler, mekandaki inceleme çalışmalarını tamamladı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.