Eğlence mekanında silahlı kavga; 1 ölü, 6 yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü mekanda bulan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında mekana geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu (23), vücudunun değişik bölgelerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.