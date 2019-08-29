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Eğlence mekanlarında harcanacak sahte sterlinler yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde piyasaya sürülmek istenen 27 bin TL değerindeki İngiliz Poundu ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde piyasaya sürülmek istenen 27 bin TL değerindeki İngiliz Poundu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çok sayıda sahte sterlinin basıldığını ve eğlence mekanlarında piyasaya sürüleceğini belirledi. Şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinin ardından operasyon düzenledi. Yapılan aramada 50'lik banknotlar halinde, 27 bin 760 TL değerinde sahte İngiliz Poundu ele geçirdi.


Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, paralar Merkez Bankasına teslim edildi.

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