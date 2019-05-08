Egzoz tamircisinde patlama: 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde egzoz tamircisinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Reşat Küçükşahal isimli araç egzoz tamircisi iş yerine getirilen metal varilde kaynak yaptığı esnada patlama meydana geldi. İçerisinde yanıcı kimyasal madde bulunduğu öne sürülen varil büyük bir gürültü ile patladı. Yaşanan patlama sonrası olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Mehmet Reşat Küçükşahal, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlayan varilin birkaç parçaya ayrılması ise patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.