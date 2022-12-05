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Ehliyet sınavında kopya çekerken yakalandılar

Denizli’de ehliyet sınavına kopya çekmek için düzenek ile giren 2 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

Denizli'de ehliyet sınavına kopya çekmek için düzenek ile giren 2 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.



Denizli'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik E-Sınav salonunda yapılan sınavda, gözetmenlerin şüphelendiği 2 kişi için ekipler çağrıldı. Yapılan aramada şüphelilerin kopya çekmek için kıyafetlerine düzenek kurdukları tespit edildi. Şüpheliler sınavları iptal edilerek karakola götürüldü. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında, 3 adet kopya düzeneğinde kullanılan cep telefonu, 1 adet telefonlara ait şarj cihazı, 1 adet telefonlara ait sim kart, 1 adet elektrik kablosu, 1 adet gps-gprs cihazı ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler hakkında “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna” muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.

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