EİB sürdürülebilir tarımsal üretim projesiyle Türkiye'ye rol model oluyor

Proje çerçevesinde, Acıpayam'da 10, Beyağaç'ta 6 adet zirai atık toplama merkezi kurulumu yapıldı. Depolama merkezlerinin resmi açılışı Acıpayam ve Beyağaç Belediye Başkanları ve Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Acıpayam'ın Ucarı Mahallesinde ve Beyağaç'ta gerçekleştirildi.

“EİB'nin önceliği temiz bir çevre ve sürdürülebilir tarımsal üretim”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Acıpayam'da 10 adet zirai atık toplama merkezi kurulumunu Belediyemizin de çok kıymetli destekleriyle tamamladık. Ege İhracatçı Birlikleri olarak tarımın ülkemiz için, temiz bir çevre ve sürdürülebilir tarımsal üretimin de ülkemiz tarımı için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu farkındalığın artırılması ve ülke geneline yayılabilmesi için projemizi ihracatımızda önemli yer tutan tarım ürünlerimizin üretildiği bölgelerde başlattık” dedi.

“Hedef sıfır atık”

Eskinazi, bu proje için ilk pilot uygulama olan bölgedeki önemli tarım ürünlerinden biri olan yaprak tütünü seçtiklerini açıklayarak sözlerine şu şekilde sürdürdü: “Dünya oryantal tütün üretiminin lideri konumda oluşumuz, tütün tarımını ülkemizde çok önemli bir konuma getirmektedir. İhracatımızın doğrudan bağlı olduğu tütün üretimimizin sürdürülebilirliğini sağlamamız için sürdürülebilir tarım politikalarını takip etmemiz bir şart. Bunun için tarımsal üretimde hem yeni teknikleri takip etmemiz gerekiyor, hem de iklim krizine karşı daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek ve sistemi doğru bir şekilde dönüştürmek gerekiyor”

“Tütün ihracatçıları sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor”

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, “İlk olarak yaprak tütün ticaretinde sürdürülebilir üretim ve ihracatın sağlanması amacıyla Ege Tütün İhracatçıları Birliği üyesi yaprak tütün ihracatçısı firmalarının temsilcilerinin katılımıyla sürdürülebilirlik çalışma grubumuzu kurduk. Tütün tarımı ile ilgili çeşitli konularda çözüm ve proje önerilerinin görüşüldüğü çalışma grubumuzun çalışmaları doğrultusunda üretim, çevre, altyapı, işgücü, tütün tarımında sürdürülebilirlik gibi alanlarda çeşitli sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyoruz” dedi.

“Eğitimcilerin eğitimi projelerini de yürütüyoruz”

Tütün tarımıyla başlattıkları bu projenin hedefini projeyi tüm tarımsal ürünlerin üretim sahalarına ve Türkiye geneline yaymak olduğunu açıklayan Umur, “Sürdürmekte olduğumuz boş tarım ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüm projesi gibi, tütün tarımında yapılan ilaçlamalarda kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlarının iyileştirilmesi, teknolojik gelişmelerden faydalanarak dronlar yardımıyla ilaçlama, tarım ilaçları ambalajlarının toplanabilmesi için üreticilere toplama poşeti dağıtımı, ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile ilgili üreticilere bilgilendirme broşürü dağıtılması, üreticilere ilaçlama ve ilaç boş kutularının geri dönüşümü süreci ile ilgili bilgilendirme yapacak eğitimcilerin eğitimi projelerini de yürütüyoruz” diye konuştu.

Açılış törenlerine Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahru Gürel Ağdanlı, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Yiğit Tuncel ve İsmet Çakın yer alırken, aynı zamanda Ege Tütün İhracatçıları Birliği Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu da katılım gösterdi.