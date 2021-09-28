Ekici, “Meslek liseleri, geleceğe olan umudun en büyük kaynağıdır”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli'de bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim veren okul ve kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Ekici, meslek lisesi okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Toplantının gündem maddesinde, okul ve kurumların hali hazırda sürdürmekte oldukları projeler ve gelecekteki süreçte başlatılacak ulusal ve uluslararası faaliyetler yer alırken; bu proje ve faaliyetlerden elde edilen kazanımlar ana unsuru oluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmada, “6 Eylül itibariyle okullarımızın açılmasının ardından gördük ki; öğrencilerimiz okullarına olan bağlılıklarından bir şey kaybetmemişler. Aidiyet duyguları, okullarına duydukları özlemle daha fazla pekişmiş durumda. Özellikle Meslek liselerimiz, ülkemizde ve şehrimizde salgına karşı gerçekleştirilen eylem planlarının tam merkezinde yer aldılar. Üretimden kopmadan, eğitim ağı içerisindeki aktif rolleri sayesinde, salgın dönemi içerisindeki en işlevsel kurumsal yapılardan olduklarını kanıtladılar. Maske, dezenfektan, siperlik ve çeşitli birçok temizlik ürününün üretimi meslek liselerimiz sayesinde gerçekleşti. Meslek liselerimizin misyonu her zaman farklı ve ayrıcalıklı olmuştur” dedi.