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Ekin tarlasındaki yangına işçiler müdahale etti

Denizli’de, traktör egzozundan çıkan kıvılcım ekin tarlasında yangına neden oldu.

Denizli'de, traktör egzozundan çıkan kıvılcım ekin tarlasında yangına neden oldu. Çevrede çalışan işçiler durumu fark ederek bir yandan söndürmeye çalışırken bir yandan ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çok yükselmeden söndürüldü.


Olay Çivril ilçesi Tuğlu Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, ekin tarlasında çalışan bir traktörün egzozundan çıkan kıvılcım tarladaki ekinlerin tutuşmasına neden oldu. Ekin tarlasından alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki işçiler yangına müdahale ederken bir diğer yandan ihbarda bulundu. İşçiler traktörler ile yangının daha fazla alana yayılmasını engellemeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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