İhlas Haber Ajansı

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Ekiplerin seferber olduğu kayıp şahıs arazide bulundu

Denizli’nin Güney ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli şahıs, gece saatlerinde arazide bulundu.

Denizli'nin Güney ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli şahıs, gece saatlerinde arazide bulundu.


Güney ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Abdurrahman Karabulut (30), dışarı çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ailenin tüm çabalarına rağmen kendisinden haber alınmayan Karabulut için ekipler bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma ve jandarma görevlileri, bölgede iz takip köpeği ile dron destekli çalışmalarının ardından gece saatlerinde kayıp Karabulut'u arazide buldu. Çalışmaların 1. gününde bulunan adam, kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Haberi alan aile ise ekiplere teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

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