Ekrem İmamoğlu'ndan Honaz'a araç desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Honaz için hibe ettiği sepetli platform araç, ilçeye getirildi. Honaz Belediye Binası önünde bir süre sergilenen araç belediye hizmetlerinde kullanılmaya başlayacak.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı görüşmeler neticesinde Başkan Ekrem İmamoğlu'ndan bir araç sözü almıştı. Söz konusu sepetli platform araç Honaz'a ilçesine ulaşarak Belediyenin ve vatandaşın hizmetine hazır hale getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Honaz Belediyesi Başkanı Yüksel Kepenek, “Yola çıktığımız ilk günden bugüne Honaz'ımız için gecemize gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Araç filomuzu büyütme çabamız sonuç verdi ve belediyemiz için önemli bir ihtiyaç olan sepetli platform araç, hemşehrilerimizin hizmetine sunulmaya hazır hale getirildi. İlçemizde yüksek noktalarda, apartmanlarda, çeşitli etkinliklerde alan süslemelerinde, bina boyamalarında, tamiratlarda ve buna benzer durumlarda kullanılmak üzere böyle bir araç eksikliğimiz vardı. Bu çok amaçlı sepetli platform aracı, bizi kırmayarak araç filomuza kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eder, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.