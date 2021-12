El emeği ve girişimci kadınlar bu festivalde buluştu

160 standın kurulduğu festivalde el emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri ürünlerini stantlarında sergiledi.

Yoğun katılımın olduğu festivalde Zeynep Casalini, Zuhal Feray Şenkibar ile Merkezefendi Belediye Orkestrası, RollBack Grubu sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Ünlü yazarlar İclal Aydın ve Şermin Yaşar da festival kapsamında okuyucularıyla bir araya geldi. 160 standın kurulduğu festivalde el emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri ürünlerini stantlarında sergilediler. Festival boyunca birbirinden farklı atölye çalışmaları ve sürpriz etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin son bölümünde zumba dansı etkinliği yapıldı. Festival sonunda katılım sağlayan el emeği üreten kadınlar, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine sertifikaları takdim edildi.

“Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız”

Kadınların üretimde, ekonomide ve sosyal hayatta her zaman söz sahibi olması gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde ilk kez düzenlediğimiz El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali'ne ekip arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde hazırlandık. Gerek stant açan kadınlarımızın gerek festivalimize gelen hemşehrilerimizin mutluluğunu ve memnuniyetini görmek bizleri son derece mutlu etti. Kadınlarımıza destek olmak, onların hem sosyal hem de ekonomik anlamda hayatın içinde olmalarını sağlamamız geleceğimiz ve ülkemiz için çok önemli. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız, onların her zaman destekçisiyiz. İlçemizde kadın istihdamının artması bizleri mutlu ediyor. Kadınlarımızdan aldığımız destek ile yarınlar için büyük bir güç ve hevesle çalışmaya devam edeceğiz. Festivalimizde konserden söyleşiye, imza gününden atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin yoğun ilgi ile festivalimize katılması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu düşünce ile festivalimizi ilçemizde geleneksel hale getireceğiz. En başta üreten, emek veren, girişimci kadınlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.