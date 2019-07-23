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Elektrik çarpması sonucu yaralanan leylek sağlığına kavuştu

Denizli’de vatandaşlar tarafından elektrik çarpması sonucu yaralanan leylek tedavisi tamamlandıktan yaklaşık 5 gün sonra doğaya salındı.

Denizli'de vatandaşlar tarafından elektrik çarpması sonucu yaralanan leylek tedavisi tamamlandıktan yaklaşık 5 gün sonra doğaya salındı.


Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından tarlada yaralı halde bulunan leylek, tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Barınma Merkezine teslim edildi. Leyleğin elektrik akımına kapılarak yaralandığı belirlendi. Yaklaşık 5 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan leylek, veteriner hekim Taner Söylemez tarafından halkalama işlemi yapılarak doğaya salındı.

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