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Elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Denizli’de 4 katlı binada dairenin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli'de 4 katlı binada dairenin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en katındaki daireden dumanlar çıktığını fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar apartmandan dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın dairenin tamamını sarmadan söndürüldü.


Yangının ev içerisinde bulunan elektrik panosundan çıktığı belirtildi. Öte yandan, apartmanda can kaybı yaşanmazken, evde yangından dolayı büyük maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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