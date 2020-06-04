Elini kaptırdığı makine ile 60 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü

Denizli'de tarlada çalışan ailesinin yanına giden 9 yaşındaki çocuğun eli tütün arık açma makinesine sıkıştı. Küçük çocuk elini sıkıştırdığı makine yerinden sökülerek hastaneye kaldırılırken, çocuğun 1 parmağının koptuğu belirtildi.

Olay, Tavas ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Mert M. (9) isimli çocuk ailesinin tütün ekimi yaptığı tarlaya gitti. Küçük çocuk ailesinin traktörün arkasına bağlı fidan ekmek için kullandığı arık açma makinesine henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sol elini kaptırdı. Acı içinde kalan çocuğa ilk müdahaleyi aile üyeleri yapmaya çalışsa da küçük çocuğun elini sıkıştırdığı yerden çıkarmayı başaramadı. Sonrasında ise baba Cihan M., oğlunun elini sıkıştırdığı makinenin parçasını yerinden söküp çocuk ile birlikte Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk yaklaşık 60 kilometreyi elinin sıkıştırdığı makine parçası ile gelirken, yapılan ilk tespitlerde ise Ramazan Mert'in 1 parmağının koptuğu belirlendi.

Küçük çocuğun hastanedeki müdahalesi devam ediyor.