Emekli astsubay ölü bulundu

İzmir'de yaşayan emekli astsubay, tatil için geldiği Denizli'nin Çivril ilçesindeki evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'de yaşayan emekli astsubay Hasan Hüseyin Korkmaz (48), tatil için Denizli'nin Çivril ilçesine geldi. Aradan geçen süre zarfında Korkmaz'dan haber alamayan eşi, komşularına durumu anlatarak eve bakmalarını istedi. Eve giden komşular pencereden baktığında astsubayı yerde yatarken gördü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cansız benden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan; hayatını kaybeden emekli astsubayın ölüm nedeni bilinmezken, otopsi raporuna göre hareket edileceği öğrenildi.