Emekli öğretmeni vahşice öldüren sanıklara mahkemeden ceza yağdı

Denizli'de engelli emekli öğretmeni yaşadığı evin balkonundan girerek öldüren 4 sanığa yargılandıkları mahkemeden ceza yağdı. Davada ‘tasarlayarak adam öldürme ve cinayete azmettirmekten' pideci kardeşler Hayati Yadık ve Onur Yadık'a ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 sanığa ise 15'er yıl hapis cezası verildi.

Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde 13 Ekim 2018'de meydana gelen olayda 61 yaşındaki engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar evinin balkonunda bıçaklanarak vahşice öldürülmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çavdar'ın pide dükkanı olarak kiraya verdiği iş yerinin sahipleri Hayati Yadık (24) ile Onur Yadık ile çalışanları Halil İbrahim Yıldırım (18) ve Mücahit Akın (18) gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Yapılan soruşturmada cinayetin pideci kardeşlerin yaklaşık 3 yıl önce Fatih Mahallesi'nde tuttukları ve Çavdar'a ait olan iş yeri için verdikleri 22 bin TL'lik teminat parası yüzünden işlendiği ortaya çıktı. Cinayeti azmettiren pideci kardeşlerin yanlarında gayri resmi çalışan Yıldırım ve Akın'ı, teminat parasını kendilerine verileceği yönünde taahhütte bulunarak cinayeti işlemelerine ikna ettikleri öğrenildi.

Sanıkların Denizli 7.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanıklara adeta ceza yağdı. Şeker hastalığından dolayı engelli raporu olan emekli öğretmen Çavdar'ı evinin balkonunda bıçaklayarak öldüren şahıslardan pideci kardeşler Hayati Yadık ve Onur Yadık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, çalışanları Halil İbrahim Yıldırım ve Mücahit Akın ise 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırıldılar.