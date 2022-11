Emekli olan sağlık personellerine özel plaket

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde emekli olan, yıllarca sağlık alanında özveriyle görev yapan personeller için plaket töreni düzenlendi.

Denizli'de emekli olan personellere yönelik plaket töreni gerçekleştirildi. Törene; İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, hizmet başkan ve başkan yardımcıları ile yakın zamanda emekliye ayrılan 15 müdürlük personeli katıldı. Uzun yıllar sağlık alanında çalışarak emekliye ayrılan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sağlık alanında çalışmanın zorluğuna dikkati çekerek emeklilik hayatlarında aileleri ile birlikte sağlık ve huzur dolu günler geçirmelerini diledi. Öztürk; “Denizli'de sağlık hizmeti sunumunda yer alan her birimdeki, her kurumdaki arkadaşlarımız ile biz bir ekibiz. Müdürlüğümüzde uzun yıllar hizmet veren sizler de bu ekibin bir parçası oldunuz. Bugüne kadar sağlık alanında vatandaşlarımıza hizmet ulaştırma konusunda verdiğiniz emekleriniz tüm özverili ve gayretli çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bundan böyle de hayatınızda her şey gönlünüzce olsun diyerek her birinize emeklilik hayatınızda sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından törene katılan ve emekliye ayrılan personeller tek tek söz alarak konuştu. Sonrasında plaketleri takdim edilen personeller duygusal anlar yaşayarak teşekkür etti.