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Emeklilik parasını ve bayram ikramiyesini “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

Denizli’de yaşayan emekli vatandaş, “Biz bize yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanyasına bayram ikramiyesini bağışlayarak destekte bulundu.

Denizli'de yaşayan emekli vatandaş, “Biz bize yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanyasına bayram ikramiyesini bağışlayarak destekte bulundu. Aynı ilçede bulunan 65 yaş üstü 8 vatandaş toplamda 7 bin 100TL'lik destekte bulundu.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde oturan emekli Ramazan Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış “Biz bize yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma kampanyasına kendisi ve ailesi adına bin TL'lik emeklilik ve bayram ikramiyesi olmak üzere toplamda bin 700 TL bağışta bulundu. Merkekezefendi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi emekli hayırsever Ramazan Sertoğlu'na eşlik ederek bağışta bulunurken yardımcı oldu.


Öte yandan, ilçede ikamet eden 65 yaş üstü 8 vatandaş daha 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşarak ekipler aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyasına toplamda 7 bin 100TL'lik destekte bulundular.

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