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Emircan Koşut, Yukatel Merkezefendi'de

Basketbol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Emircan Koşut ile anlaştı.

Basketbol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Emircan Koşut ile anlaştı.


1995 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da 17 maç, 6,6 dakika, 2,1 sayı, 1,8 ribaunt ortalamalarını yakaladı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice, Emircan Koşut transferiyle güçlerine güç kattıklarını belirterek," Yönetim kurulumuz harika çalışıyor. Emircan transferiyle önemli bir hamle yaptık. Bu sezon hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizlili Basketbol severler rahat olsun" diye konuştu.

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