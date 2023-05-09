Emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri başladı

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nin birinci taksiti için son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2023 günü olduğunu duyurdu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nin birinci taksiti için ödemeler başladı. Ödemeler 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan vezneler hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Merkezefendi Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisinin birinci taksitinin ödenmesi hususunda son gün uyarısında bulundu. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Vatandaşlarımız, birinci taksitlerini https://ebelediye.merkezefendi.bel.tr/webportal/index.php?wwsayfa=25 internet adresinden kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödeyebilecek. Vatandaşlarımız, 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günlerinde de, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasına uğrayarak 09.00-17.00 saatleri arasında ödeme yapabilecek” ifadeleri kullanıldı.