Emniyet Müdürü Demir, esnafla bir araya geldi

Ziyarette konuşan Emniyet Müdür Demir, Denizli'nin ekonomik anlamda bakıldığında üretim açısından ülke ortalamasının üzerinde olup birçok şehrin kesiştiği alanda bulunması nedeniyle cazibe merkezi olan bir şehir olduğunu söyledi. Denizli'nin bir huzur adası olduğunu belirten Demir, “Denizlimiz'de üretim var istihdam var bu ikisinin bulunduğu yerde güven ve huzur sıkıntısından bahsedilemez. Elbette dünya üzerinde hiçbir yerde sıfır suç diye bir şey olamaz ancak Denizli diğer vilayetlerimiz ile kıyaslandığında tam bir Huzur Adası'dır. Bizler bunu tesis için buradayız” diye konuştu.

Babadağlılar İşhanı ve Bayramyeri esnafları ise Emniyet Müdürü Demirini ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, asayiş ve trafik konularında özveriyle çalışan Denizli Emniyet Müdürlüğü personeline kolaylıklar diledi.