Emniyet Müdürü Mevlüt Demir Alanyalılarla bir araya geldi

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen 30 aile ve Denizli'de üniversite öğrenimi gören Alanyalı öğrencilerle buluştu.

İl Emniyet Müdürü Demir, Alanya'dan gelen 1'i Alman, 30 aile ve PAÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören Alanyalı öğrencilerle Denizli Polisevi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 250'den fazla kız ve erkekten oluşan üniversite öğrencisi, Demir'in kendilerine gösterdiği ilgi ve alakayı hiçbir zaman unutmayacaklarını ve tıpkı kendilerine gösterilen ilgi gibi kendilerinden sonra gelecek olan kuşaklara da sahip çıkmayı bir gönül borcu olarak bildiklerini ifade etti.

Buluşmada Demir, Torosların çocukları olan Yörüklerin genelde birbirleriyle bir araya gelemediklerini, bireysel ve ferdi olarak iş ve işlemlerini yürüttüklerini ifade ederek, bunun yeterli olmadığını, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini vurguladı. 250'den fazla kız ve erkek öğrenciyi bir araya getirerek aidiyet duygularının gelişmesine, motivasyon ve başarılarının üst düzeye çıkarılmasına ve kendi aralarındaki dayanışmanın artmasına yardımcı olarak, her ferdin ilerde kocaman bir aile olarak diğer illerdeki Alanyalılara da örnek olacağını aktaran Demir, burada misafir olan 1'i Alman 30 ailenin de bu buluşmaya şahitlik ettiğini kaydetti.

Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, heyetin tamamına Alanyaspor forması ve diğer hediyeleri takdim edip, birlikte formalarla resim çektirdi.