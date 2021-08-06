Emzirme annenin hem sağlığını hem de psikolojini koruyor

Filiz Tilki, bebeklerde ideal büyüme ve gelişme için en önemli besinin anne sütü olduğunu, emzirmenin ise anne için hem sağlık hem de psikolojik yönden yararları bulunduğunu vurguladı.

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Tilki, bebeklerde ideal büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin maddelerini içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besin olan anne sütünün bebeklere yaşamlarının ilk altı ayında verilebilecek en ideal besin olduğunu söyledi. Tilki, anne sütünün bebek için yararlarını şöyle sıraladı;

“Sağlık yönünden akut ve kronik hastalıkların riskini azaltır (Alt solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, bakteriyel menenjit, idrar yolu enfeksiyonları, nekrotizan enterokolit, alerjik hastalıklar, ani bebek ölümü sendromu, insüline bağımlı diyabet, ishal, lenfomalar, obezite, crohn's hastalığı, ülseratif kolit, kronik gastroentestinal hastalıklar). Bağışıklık sistemini güçlendirir (antikorlar, salgısal IgA, hücresel immünite, canlı hücreler, normal floranın oluşmasına yardım, prebiyotik ve probiyotik özellikleri, enfeksiyonlara karşı korur, aşıların etkinliğini arttırır). Büyüme-gelişme ve psikolojik yönden yararları vardır. Anne-bebek ilişkisini kuvvetlendirir. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcı olur. Dikkat azlığı sendromu, ilgisizlik gibi olgularda anne sütü alımı önem kazanmaktadır. Çene diş gelişimini iyi yönde etkiler. Büyüme faktörleri, organ ve doku olgunlaşmasını sağlar”

Emzirmenin anne için yararları

Uz. Dr. Filiz Tilki, emzirmenin sadece bebeğe değil anneye de birçok faydasının olduğunu vurgulayarak; “Sağlık yönünden anneye faydası; emzirme, göğüs kanseri, over kanseri endometrium (rahim için tabakası) kanseri ve meme kanserine yakalanma riskini azaltır. Emzirme, anneyi ileride ortaya çıkacak kemik erimesinden korur. Emzirme uterusun eski haline dönmesine yardımcı olur, anneyi aşırı kan kaybı ve anemiden korur. Emziren annelerde endometrozisin ilerleme hızı daha düşüktür. Emzirme kilo vermeyi kolaylaştırır. Emzirme, kadının günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500-600 kalori arttırır. Sağlıklı ve doğru beslenen anne, emzirme sırasında enerji harcadığından ve süt üretimi için yağ dokusu kullanıldığından daha kolay ağırlık kaybeder. Psikolojik yönden faydaları ise; annelik duygusunun gelişmesine neden olur. Emzirme, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir. Emziren annelerin kendilerine güvenleri fazladır, bu durum süt verimini olumlu yönde etkiler. Emzirmek anne için doğal bir sakinleştiricidir” şeklinde konuştu.