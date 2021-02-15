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Enerji nakil ve kablo hırsızı gençler suçüstü yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Buldan ve Sarayköy’de 5 farklı enerji nakil ve kablo hırsızlığı ile ilgili Jasat ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 suç kaydı bulunan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Buldan ve Sarayköy'de 5 farklı enerji nakil ve kablo hırsızlığı ile ilgili Jasat ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 suç kaydı bulunan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Buldan ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince son 1 ay içerisinde meydana gelen enerji nakil ve kablo hırsızlığı ile ilgili operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde operasyonda (26) Şükrü A. ve (25) Salim B. suçüstü yakalandı. İki ilçede düzenlenen operasyonda 5 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken, Şükrü A'nın uyuşturucu ve hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunduğu, Salim B'nin ise hırsızlık, yaralama ve tehditten dolayı 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler karakolda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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