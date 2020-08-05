Enerya, Denizli'de 290 bin kullanıcıyı doğalgaz konforuyla buluşturuyor

Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, “27 milyon TL'lik yeni yatırımla 2006 yılında başladığımız Denizli maceramızda, 290 bin kullanıcıyı doğal gaz konforuyla buluşturmuş olmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya'nın 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin aboneyi doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturduğunu kaydeden Enerya Denizli İşletme Müdürü Zekeriya Kurşunluoğlu, “Yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 15 bin kilometreye varan şebekemizle Türkiye'de doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biriyiz. Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. Genel müdürlük ve 10 dağıtım bölgemizde yaklaşık bin çalışanımız var. Enerya olarak 2006 yılında Denizli'de çalışmalarımıza başladık. İlk yılın sonunda ise 7 bin 73 Denizliliyi doğal gaz konforu ile buluşturduk. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde bugün itibarıyla Denizli'de 2 bin 310 kilometre doğal gaz hattımız, 280 bin 318 abonemiz mevcut. Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle Denizli genelinde 8 ilçedeki 97 mahallede doğal gaz konforu yaşanmaya başlarken buna ek olarak 4 mahallede daha tüm çalışmalarımızı tamamladık. Tüm Enerya illerinde olduğu gibi Denizli'de de altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde bu çalışmalara kısıtlı olarak devam etmiş olsak da normalleşmeyle birlikte altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda 4 mahallede fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerya olarak alt yapı çalışmalarımızda belediyelerle yakın bir koordinasyon içerisindeyiz. Gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Dolayısıyla yılsonunda 4 mahalleye doğal gaz arzı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Denizli ve ilçelerinde doğal gaz yatırımları hız kesmiyor

Pandeminin sosyal hayatı etkilediği gibi ekonomileri de etkilediğinin altını çizen Zekeriya Kurşunluoğlu, “Enerji sektörünün bu pandemi döneminden en az hasar ile çıktığını söyleyebiliriz. Hepimizin bildiği gibi çarkların dönmesi için enerjiye ihtiyaç var. Doğal gaz da temiz enerjinin en önemlilerinden. Dolayısıyla Enerya olarak 2020 yılı içinde Denizli'de planladığımız altyapı çalışmaları için 27 milyon TL'lik bir yatırım planladık. Bu yatırımlarımızla da yılsonunda, 2006 yılında başladığımız Denizli maceramızda toplamda yaklaşık 290 bin aboneyi doğal gaz konforuyla buluşturmuş olmayı hedefliyoruz. Hepimizin bildiği gibi yılın ilk yarısı pandeminin en yoğun yaşandığı dönemdi. Bu nedenle biz de Enerya olarak yatırımlarımızı durdurmasak da bazı bölgelerde yavaşlattık, bazılarında kısıtlı olarak süreci yönettik. Ancak normalleşmeyle birlikte biz de yatırımlarımıza hız verdik ve Denizli'nin Sümer, Hacıeyüplü, Kayalar mahalleleri ve Serinhisar, Acıpayam, Tavas ilçe merkezlerinde alt yapı çalışmalarımıza başladık. Bu altyapı çalışmaları neticesinde 2020 için 2 ilçe merkezindeki yatırımlarımızı tamamlamak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar neticesinde ilçelerimizde yaklaşık 381 kilometre doğal gaz hattına kavuşmuş olacağız. Acıpayam, Honaz, Sarayköy, Serinhisar, Tavas ilçelerinde şehir alt yapı şebekelerimiz genişletilerek; 2020 yılında yaklaşık 35 bin haneyi doğal gaz konforuna kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde gerekli tüm önlemler alındı

Enerya'nın her zaman ve her durumda vatandaşlara daha iyi bir hizmet götürmeyi amaçladığının altını çizen Kurşunluoğlu, şöyle konuştu:

“Hem abonelerimiz hem de potansiyel abonelerimiz için saha çalışmaları yapıyor, sayaç okumalarını mevzuata uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Daha önce bahsettiğimiz gibi abonelerimizin abonelik, fesih ve fatura işlemlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden de yapmalarını sağlıyoruz.

Bu süreçte, çalışanlarımıza kişisel Kovid-19'dan korunma yollarının anlatıldığı bilgilendirmeler yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz. Gaz açma, fatura okuma, satış ve yapım gibi işi gereği sahada çalışmak durumunda olan ekiplerimizde, çalışanlarımızın gerekli ekipmanla görevlerini yapmalarını sağlıyoruz. İnsanı odak noktamıza alarak Müşteri Hizmetleri Ofislerimizde hem çalışanlarımız hem de abonelerimiz için gerekli tüm tedbirleri aldık. Müşteri Hizmetleri Ofislerimizdeki çalışanlarımızın kullanımı için maske ve dezenfektan dağıtıyoruz, bu noktadan hizmet almak isteyen abonelerimiz içinse, hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının sıklığını artırdık. Abonelerimizin sağlığı için Müşteri Hizmetleri Ofislerindeki oturma alanlarında sosyal mesafe korunacak şekilde oturma düzeni oluşturuldu; aynı anda hizmet alan müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenerek ilerleniyor. Çalışanlarımızın ve abonelerimizin ateş ölçümü yapılarak, olası risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılıyor”

Enerya, Denizli'nin havasını koruyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan araştırmaya göre hava kirliliğinin en yüksek olduğu iller arasında Denizli'nin de olduğuna değinen Kurşunluoğlu, Enerya'nın bu konudaki çalışmalarını şu şekilde sıraladı:

“Kış aylarında ısınma kaynaklı kirliliğin artmasıyla şehir oldukça kirli hava soluyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki doğal gaz demek temiz hava, sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra evin bütçesine katkı demek. Aynı zamanda kömür, şofben ve tüp kullanımı gibi diğer ısınma yöntemleri ile kıyaslandığı zaman doğal gazın ev ekonomisine katkısı yadsınamaz. Dolayısıyla şehirleri temiz hava ile buluşturmak için doğal gaza geçiş oldukça önemli. Bu noktada yerel yönetimlerle iş birliği içinde süreci yönetiyoruz. Enerya olarak Denizli'de ilk yatırımlarımıza başladığımız yıl olan 2006'nın Ekim-Nisan ayları arasında şehrin üzerini bir sis bulutu kaplardı. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımız güvenli, ekonomik ve konforlu bir hayatın keyfini sürerken temiz havanın tadını çıkarabiliyorlar. Bunu da doğal gazın yıllar içinde yaygınlaşmasıyla elde ettik”