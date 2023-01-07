Enerya'nın hatası vatandaşa pahalıya patlıyordu

Denizli'de sayaçtaki numarayı faturaya yanlış giren Enerya, uçuk fiyatı gören vatandaşı şoka uğrattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yetkili doğalgaz dağıtımı şirketi olan Enerya, bir evin sayacındaki numarayı yanlış girerek kontrol etmeden gitti. Eve geldiğinde faturayı gören tüketici B.T., gördüğü fiyat karşısında şoka uğradı. Geçen ay ödediği fiyatla arada uçurum olduğunu fark eden B.T., 2 bin 330 TL'lik faturayı inceleyerek sayaçla uyuşmadığını fark etti. Enerya'nın hatasıyla mağdur olan ve şikayette bulunan B.T., “İşten çıkıp eve geldiğimde faturaya baktım ve gördüğüm fiyatın ilk yanlış olduğunu düşündüm. Tekrar baktığımda rakamı görünce inanamadım, sayaçla kağıtta yazanların uyuşmadığını tespit edip gerekli yerleri aradım. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istiyorum. Eğer ben bu farka bakmasaydım Enerya cebimden kat kat fazla para alacaktı. Artık küçük veya büyük rakam da olsa gelen doğalgaz faturalarını detaylı bir şekilde inceleyeceğim” dedi.

Şikayetin ardından Enerya, 2 bin 330 TL'lik faturanın gerçekte 860 TL olduğunu tespit etti.