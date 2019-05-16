Engelli bireylerin bir günlük asker olma sevinci

Denizli'de 'Engelliler Haftası' kapsında düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar bir günlük temsili askerlik yaptı. 11. Komando Tugay Komutanlığında askeri üniforma içinde ellerini silah ve Türk Bayrağı'na koyan engelli vatandaşlarımız yemin edip, asker oldu.

Engelliler Haftası' kapsamında sabah saatlerinde Denizli Tugay'a getirilen engelli bireylerimiz, ilk olarak kamuflajlı askeri elbiseleri giydi. Daha sonra yanaşık düzen ve askeri eğitim alan engelliler, Yemin Töreni için yerlerini aldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli vatandaşlarımız ellerini silah ve Türk Bayrağı'na koyup yemin ettiler. Tören alanında bulunan engelli vatandaşlarımızın aileleri de duygu dolu anlar yaşadılar. Tugay Komutanlığında düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Vali'si Hasan Karahan, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezfendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, kurum amirleri, askerler ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Etkinlikte protokol konuşmaları sonrası engelli askerler yemin etti. Geçiş töreninin ardından silah tanıtımı ve silah eğitimi yapıldı. Bu eğitimlerin ardından engelli bireyler silah atışı gerçekleştirdi. Törenin sonunda aileler çocuklarıyla kucaklaşıp askeri araçların yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.