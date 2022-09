Engelli dernekleri Başkan Zolan'la buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile kentte engellilere yönelik faaliyet gösteren dernekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımı yapılan “Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi” için Başkan Osman Zolan'a teşekkür etmek amacıyla biraraya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Denizli'de engellilere yönelik faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri Büyükşehir Belediyesinin kısa süre önce tanıtımını yaptığı Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesi için Başkan Osman Zolan'a teşekkür etmek için buluştu. bulundu. Buluşmada Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, yürütme kurulu üyeleri, Denizli Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Muhammet Yılmaz, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Afşar, Denizli Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Murat Altun, Sakatlar Derneği Başkanı Fikriye Süt, işaret dili tercümanı Nazife Kılıçaslanoğlu, görme engelli milli sporcu Recep Aydeniz ile işitme engelli milli sporcu Hümeyra Gündem katıldı.

“Komplekste her şey en ince detayına kadar düşünüldü”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından gelen talep ile Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesini hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Zolan, "Her bireyin eğitim ve spor yapma hakkının sonsuz olduğu düşüncesiyle bu projemizi yaptık ve ihalemizi gerçekleştirdik. Bir an önce tamamlamayı düşünüyoruz" dedi. Merkezin özelliklerini konukları ile paylaşan Başkan Zolan, "Tesisimizde spor ve rehabilite ile ilgili imkanlarımız olacak. Atölyelerimiz, çok amaçlı salonlarımız, her engelli grubuna ayrı eğitim verebilecek alanlarımız olacak. Engelli anne-babaların bizden istediği, ‘Rahatsız olduğumda, hastaneye gittiğimde veya 2 gün şehir dışına çıkmam gerektiği zaman çocuğumu bırakacağım yer bulamıyorum' serzenişi vardı. Kompleksimizin içinde gece kalınabilecek otel konforunda mekanlar inşa edeceğiz" diye konuştu.