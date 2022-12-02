Engelliler Meclisi anlamlı günde Başkan Zolan'la bir araya geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'la buluşarak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisini ağırladı. Buluşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör ve Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı. Kabul için Başkan Zolan'a teşekkür eden Engelliler Meclisi Başkanı Güngör, bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, ihtiyaçları giderme anlamında ilerleyecekleri yolu bildikleri için de ayrıca huzurlu olduklarını dile getirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesini hatırlatan Güngör, “Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezimiz için de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezimizin ihalesini yaptık”

Her bireyin engelli olabileceğini işaret ederek, önemli olanın kafalardaki, gönüllerdeki engelleri kaldırmak olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüyüşümüzü güçlendirerek arttırıyoruz. Birçok engelli kardeşimiz daha başarılı ve güzel işler yapabiliyor. Buna hep beraber şahidiz, örneklerimiz var. Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezimizin ihalesini yaptık. Yakın bir tarihte temel atma törenini sizlerle yapacağız. Hızlı bir şekilde bitirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.