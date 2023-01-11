Engelliler Meclisi'nden E-KPSS tercih danışmanlığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 2023 EKPSS sonuçları doğrultusunda Engelli Kamu Personeli yerleştirmesi ile için tercih yapacaklara danışmanlık hizmeti veriyor. 5-13 Ocak tarihleri arasında yapılan tercihler için verilen danışmanlık hizmeti Çaybaşı Caddesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde veriliyor. Pamukkale Rehberlik Araştırma Merkezi görevlisi Nuray Yetim, İşaret Dili Eğitmeni Nazife Kılıçaslanoğlu ve Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör'ün eşlik ettiği tercih danışmanlığı saat 10.00-16.00 saatleri arasında veriliyor. 13 Ocak'a kadar ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Kent Konseyi hizmet binasına gidebilecek ya da 0 258 280 2535 numaralı hattan bilgi alabilecekler.