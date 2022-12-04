‘Engelsiz bir dünya' için bir araya geldiler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, sahneye çıkan engelliler performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir program hazırladı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nce tertiplenen program Denizli Valiliği önünde başladı. Burada engelliler adına basın açıklaması yapan Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Zeybek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yalnız olmadıklarını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra katılımcıların beyaz güvercin uçurmasının ardından Denizli Valiliği önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda etkinlikler düzenlendi. Engellilere yönelik eğitim veren okul öğrencileri mehteran, şarkı, dans ve halk oyunları gösterileri sundu. Vatandaşların ilgiyle izlediği programda öğrenciler muhteşem performansları ile ayakta alkışlanırken gösterileri büyük beğeni topladı.