Engelsiz Yaşam Akademisi yabancı konuklarını ağırlıyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve vizyon projelerden biri olan Engelsiz Yaşam Akademisi, ‘Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği (AİESEC) programının ‘Engelleri Kaldır Merkezefendi' projesi kapsamında yurt dışından üniversite öğrencilerini konuk etti.

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen ve engelli bireylere yönelik bölgenin ilk ve tek sosyal yaşam tesisi niteliğini taşıyan Engelsiz Yaşam Akademisi, Avrupalı öğrenciler tarafından 1948 yılında kurulan gençlerin kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri uluslararası bir platform olan AİESEC'in ‘Engelleri Kaldır Merkezefendi' projesi kapsamında Singapur, Macaristan, Malezya, Endonezya ve Tayland'dan gelen üniversite öğrencilerini konuk ediyor.

“Buradaki arkadaşlarımızla çok eğlenceli ve verimli vakit geçiriyoruz”

Engelsiz Yaşam Akademisi'ne Endonezya'dan gelen Nadhira Putri Rizkia, “Endonezya'dan geldim. AIESEC programının ‘Engelleri Kaldır Merkezefendi' projesi ile buradayım. Burayı çok beğendim. Öğrenciler çok iyi, öğretmenlerimiz çok ilgili. Böyle bir projeye katıldığım ve buradaki öğrencilerle beraber olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Macaristan'dan gelen Horvath Dorottya, akademideki arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek “Buradaki arkadaşlarımızla çok eğlenceli ve verimli vakit geçiriyoruz. Engelsiz yaşam akademisindeki öğrencilerimizin hayatlarında farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

İlk hafta oryantasyon süreci olacak

Singapurlu stajyer Qing En Ang ise, “Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Öğrencileri ve öğretmenleri çok seviyorum. İnsanların hayatında pozitif bir değişiklik yapabileceğimi umuyorum. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapmak için çok çalışacağım” dedi.

AİESEC Merkezefendi programındaki stajyerler 17 Aralık- 18 Ocak tarihleri arasında Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören engelli bireylerle beraber hem eğitim görecek hem de vakit geçirecek. 6 haftalık programın ilk haftası stajyerlerin oryantasyon süreci olacak. Sonraki 4 haftada öğrenciler Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim alacak, son 1 haftada ise farklı kurumlarda ülkelerini tanıtacak.