Engelsiz Yaşam Akademisinde eğitim gören 85 özel öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nin 16 atölyesinde eğitim gören 85 özel öğrenci, düzenlenen tören ile mezuniyet sevinci yaşadı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende özel öğrenciler birbirinden güzel etkinlikler sahnelediler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sizler bizim için çok özel ve önemlisiniz” dedi. Törene CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Necdet Yılmaz, birim müdürleri, muhtarlar, meclis üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Tören sonunda özel bireyler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadılar. Özel öğrenciler halk oyunların tiyatroya, spordan müziğe birçok alanda sundukları gösteriler ayakta alkışlandı.

“Çocuklarımızla çok daha güzel projeler yapacağız”

Özel bireylerin sonuna kadar yanlarında duracaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Onlar bizim için çok değerli özel çocuklar, kıymetli çocuklar. Hepsinin keşfedilmeyen bir özelliği var. Akademimizde her biri yeteneğini keşfediyor. Ben kendilerini ziyaret ediyorum, onların yanlarında oluyorum. Yetenekli çocuklarımız var. Yetenekli çocuklarımızın sonuna kadar yanlarında duracağız. Nereye kadar ilerliyorlarsa bizler de peşlerinden gideceğiz. Hayallerini gerçekleştirmek için uğraşacağız. Onlar çok heyecanlı ve çok mutlular. Bu heyecanlarını, mutluluklarını gözlerinden okuyabiliyorum. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca hazırlamış olduğu el emeği göz nuru ürünleri sizlerin beğenisine sundular. Bu başarıda, heyecanda, mutlulukta kurumlarla kurduğumuz diyaloglar da etken. Çocuklarımızla çok daha güzel projeler yapacağız. Merkezefendi bu dönemde üretecek demiştik, kadınlar üretmeye başladı. Özel çocuklarımızı da istihdama dahil edeceğiz, onları hayata bağlayacağız. Öncelikle özel çocukların anne ve babalarını tebrik ediyorum” dedi.

“Çocuklarımız için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor”

Özel çocukların anne ve babalarını tebrik ederek zor koşulları göze aldıklarını aktaran Başkan Doğan; “Zor koşullarda da olsa akademiye getiriyorsunuz. Büyük bir çaba gösteriyorsunuz. Eğitim anlamında gelişmelerini sağlamak için akademiye getirdiğiniz, zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu değişim sizinle başlayacak. Özel çocuklarımız için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burada ‘emek' çok fazla” diye konuştu.

Gerçekleştirilen tören öncesinde Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencilerinin el emeği göz nuru çalışmalarından oluşan sergi beğeniye sunuldu. Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencileri tarafından atölyelerde yapılan ürünler davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Serginin açılışını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte gerçekleştirdi.