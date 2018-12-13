Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, engelli vatandaşlar için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan Engelsiz Yaşam Akademisi'nde ‘Yerli Malı Haftası' kutlandı. Akademiye kayıtlı olan bireyler yaptıkları yiyecek ve içecekleri Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'na ikram ettiler.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bir katılım ile Gümüşçay Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Akademisi'nde, ülkemizde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında yerli malını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ‘Yerli Malı Haftası' kutlandı. Gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Subaşıoğlu, engelli bireyler ve aileleri ile akademideki eğitmenler katıldı.

İçerisinde birçok mesleki atölyenin bulunduğu Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören engelli bireyler hazırladıkları yiyecek ve içecekleri Başkan Subaşıoğlu'na ikram ettiler. Sonrasında Başkan Subaşıoğlu ile engelli vatandaşlar bir süre sohbet etti. Başkan Subaşıoğlu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışını gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Akademisi'nde, yerli malını özendirmek için engelli kardeşlerimizle beraber ‘Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Hem beraber vakit geçirdik hem de sohbet ettik” dedi.