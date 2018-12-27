Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı engelli bireyler için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kursiyerler sinema keyfi yaşadı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan Engelsiz Yaşam Akademisi'nde birbirinden farklı etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kursiyerler sinema keyfi yaşadı. İlk hafta ‘Ters Yüz' filmini izleyen kursiyerler için düzenli olarak sinema günleri düzenleneceği bildirildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Engelli bireylerimiz için ilçemize kazandırmış olduğumuz Engelsiz Yaşam Akademimizde kursiyerlerimiz, hem mesleki atölyelerde eğitim görüyor hem arkadaş ediniyor hem de sosyal aktiviteler gerçekleştiriyor. Kendilerini daha iyi nasıl hissedeceklerse ona göre adımlar atıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bugün de onlara sinema keyfi yaşattık. Onların bundan keyif aldığını görmek bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.