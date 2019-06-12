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Engelsiz Yaşam Akademisinden danışmanlık hizmeti

Denizli Merkezefendi Belediyesi, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara, Engelsiz Yaşam Akademisi’nde uzman personeller eşliğinde danışmanlık hizmeti veriyor.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde uzman personeller eşliğinde danışmanlık hizmeti veriyor.


Denizli Merkezefendi Belediyesi Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Akademisi'nde engellilere iki sosyal hizmet uzmanı ve iki psikolog hizmet veriyor. En az yüzde 40 ve üzeri engeli olan vatandaşların yararlandığı hizmet için son başvuruların 14 Haziran olduğu belirtildi. Bugüne kadar 80'e yakın engelli vatandaşın yararlandığı danışmanlık hizmeti bu kez il geneline yayıldı. Müracaat eden her engelli vatandaşa danışmanlık hizmeti veriliyor.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Engelli vatandaşlarımızın hayatını daha kolay hale getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda çok hassasız. Bu danışmanlık hizmetimiz ile de birçok engelli vatandaşımız kendi işini kuracağına inanıyoruz” dedi.

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