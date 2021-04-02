Enstrüman hediye edilen çocuklardan mini konser

Merkezefendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Servergazi Anadolu Lisesi'nde yeni oluşturulan müzik sınıfına enstrüman hediye edildi. Müzik sınıfına farklı enstrüman desteğinde bulunuldu. Öğrenciler yeni enstrümanlar ile mini konser verdi.

Merkezefendi Belediyesi eğitime, kültüre ve sanata desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Servergazi Anadolu Lisesi'nde yeni oluşturulan müzik sınıfına enstrüman hediye edildi. Müzik sınıfına piyano, darbuka, zil, marakas, bağlama, klasik gitar, dijital bateri ile mikrofon ve nota sehpası desteğinde bulunuldu. Öğrenciler yeni enstrümanlar ile mini konser verdi. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladıkları ve onlar katkı sağladıkları için mutlu olduğunu dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak kültür ve sanat projelerini desteklemek, okullara bu şekilde katkı koymak bizim için çok önemli. Çocuklarımız okulda eğitim ve öğretim alıyorlar. Onları müzikle tanıştırmak, yetenekli çocuklarımızı ön plana çıkartmak hem eğitmenlerimizin hem de yerel yönetimler olarak bizlerin elinde. Elimizden geldiğince Merkezefendi Belediyesi olarak ilçe sınırlarımız içerisindeki tüm sınıflarımıza, tüm okullarımıza destek oluyoruz. Çocuklarımızın ihtiyacını karşılamanın, onlara katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum” diye konuştu.

Servergazi Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Demircan ise, “Okulumuz bünyesinde bir ekip oluşturacağız. Sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi.