Erkeklerde sertleşme problemi korkunuz olmasın

Dr. Alper Başakcı, erkeklerde sertleşme probleminin nedenlerini, tanı ve tedavi yöntemlerini anlatarak hastaların çevreden duydukları tedavi yöntemleri yerine uzman bir doktora başvurmalarını tavsiye etti.

Erkeklerde genellikle 40 yaş sonrasında başlayan sertleşme problemi, sigara, alkol kullananlarda, şeker ve tansiyon hastalarında daha sık görülmektedir. Bu hastaların çevreden duyup uyguladıkları tedavi yöntemleri yerine, utanmayıp hastaneye giderek üroloji uzmanına muayene olmaları gerekmektedir. Dr. Alper Başakcı, erkeklerde sertleşme probleminin nedenlerini anlattı. Başakcı, “Erkeklerde ereksiyon sıkıntısı çok sık gördüğümüz hastalıklardan bir tanesidir. Ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeki yetersizliğe diyoruz, genellikle şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları ve yüksek kolesterol olanlar, aşırı sigara ile alkolü çok tüketenlerde daha fazla görmekteyiz. Bu tür rahatsızlığı olan hastalarda özellikle 40 yaşından başlayan bu tür rahatsızlıkları daha fazla görmekteyiz” dedi.

“Şok dalga tedavisi, PRP veya gençlik aşısı ereksiyonu sağlamada ileri bir düzeye getirmekteyiz”

Tanı ve tedavi yöntemlerinden bahseden Op. Dr. Alper Başakcı, “Tanı yöntemleri arasında en çok kullandığımız hasta ile direk konuşarak analiz ediyoruz. Muayene ettikten sonra penil renkli doppler dediğimiz bir ultrason görüntüsü bize önemli bir bilgi veriyor. Tedavi yöntemleri arasında birçok tedavi yöntemi var. En çok halk arasında bilinen ilaç tedavileri var. Bunları tabi ki de kullanıyoruz ama son zamanlarda, son 10 yıldır kullandığımız özellikle şok dalga tedavisi ve PRP (gençlik aşısı) ile kombin tedavi dediğimiz yöntemlerle ereksiyonu sağlamada, sürdürmede tedavimizi ileri bir düzeye getirmekteyiz. Şok dalga tedavisinde amaç penisteki kan oranını arttırarak yeni damar oluşumunu sağlayarak sertleşme ve sürdürülebilmekte, başarı sağlama düşünüyoruz. Yüzde 60 ile 70 oranında başarı şansımız var. Eğer bunlarda bir başarısızlık olursa, tedavide sıkıntı olursa son çaremiz ameliyatla mutluluk çubuğu veya penilprotez yöntemiyle hastalarımızda yüzde 95'e varan bir oranda başarılı bir tedavi gerçekleştirmiş oluşuyoruz. Penilprotez bir operasyon ve hastanın penisinin içerisine yerleştirdiğimiz plastik veya silikon maddelerle beraber dışarıdan hiç bir şey belli olmayan bir tedavi yöntemidir. Bu şekilde hasta ve partner memnuniyetiyle beraber yüzde 95'lere varan ulaşan başarı oranı var. Bu nedenle hastalar genelde utanıyor ve gelmiyorlar bu tür rahatsızlığı olanları üroloji uzmanına mutlaka başvurması, çevreden veya internetten duyduğu şeylerle bu işe girmemesini önermekteyiz” diye ifade etti.