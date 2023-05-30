Erken çocukluk eğitiminde kalite ve erişim artırılacak

Denizli'de okul öncesi öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen ve üç gün sürecek olan seminerin açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Koordinatörü Fatih Kaynar, Prof. Dr. Münevver Can Yaşar ile 165 okul öncesi öğretmeni katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı açılış konuşmasında “Okul öncesi öğretmenlerimiz geleceğimiz olan yavrularımıza ilk temas edenler olduğu için milletimizin geleceğini şekillendiren ve inşa eden kişilerdir. Çocuğun kimliğinin ve kişiliğinin inşasının ilk başlangıcı olan erken çocukluk; hayatı boyunca o çocuğun yaşamının anlamlı olabilmesi noktasında ve kendisini ifade edebilmesi noktasında çok önemli bir yaş grubudur. Bilişsel, motor ve duygusal gelişim açısından da bakıldığında iyi olma halinin yaşam boyu devam etmesi bu yaşta atılacak adımlar, yapılacak eğitimler ve yaklaşımlarla şekilleniyor. Bunu yaparken önce alt yapıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak da hem ilimizde hem de ülkemizde son yıllarda erken çocukluk ve okul öncesi ile ilgili atılan çok ciddi adımlar var. Bakanlığımız okul öncesinde fiziki kapasitenin geliştirilmesi adına anaokulu sayılarını artırdı. Bunun yanında anasınıfları da açıldı ve okul öncesine erişim ülke genelinde kolaylaştırıldı. Bakanlığımızın sosyo-ekonomik anlamda erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde yaptığı yatırımlar ve yaklaşımlar eğitimin bu alanda üstün gücü haline geldi. Okul öncesinde Denizli'mizde 5 yaşta %100 üzerine çıkan bir okullaşma oranına sahibiz. 3 yaş ve 4 yaşta bu seviyelere çıkarmak adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Tüm bu çabalarımızdaki en büyük destekçimiz ve gücümüz siz değerli öğretmen arkadaşlarımızdır. Sahada öğrenciye dokunan, aile ile iletişimi ve sosyal dengeyi sağlayan siz değerli öğretmenlerimizdir. Alt yapının güçlenmesinin yanında alt yapıyı destekleyecek materyaller de güçlendirilerek mevzuatla desteklendi. Tüm bu gelişmelerle birlikte öğretmenlerimizin de mesleki gelişimlerine önem verildi. Tüm eğitim kademelerinde tek bir hedefimiz var. Milletimizin geleceği olan çocuklarımıza sosyal adaleti de sağlayacak şekilde ulaşılabilir kapsamlı ve kapsayıcılığını sağlayacak çalışmalar yapmak. Bugünkü program da tüm bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalardan biridir. Öğretmenlerimiz mesleki gelişimlerinin artırılması çalışmalarına büyük ilgi gösteriyor. Tüm öğretmenlerimizi bu konuda gösterdikleri ilgiden dolayı tebrik ediyorum. İlimiz nitelikli eğitim çalışmalarının temellerini yıllar önce attı. Yapılan önemli çalışmalar bugün geldiğimiz noktada her geçen gün niteliği yükselen bir ivme ile artan ülke genelinde marka olan bir şehir konumundayız.” dedi.

3 gün devam edecek seminerde Denizli'den 6 eğitici eğitmen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Koordinatörü Fatih Kaynar ve Prof. Dr. Münevver Can Yaşar katılımcılara Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması çalışmalarında bilgilendirmeler yapacak.