Erken tanı için kadınlara online eğitim

“1 ile 31 Ekim Kanser Farkındalık Ayı” nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ortak bir program gerçekleştirdi. Erken tanının önemine dikkat çekmek için yapılan programda kadınlara online eğitim verildi. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Tülay Alan tarafından programa katılan kadınlara meme kanseri tanısı, teşhisi ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi. Meme kanserinin kadınlarda görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer aldığını belirten Dr. Alan, “Meme kanseri bir halk sağlığı sorunudur. Her türlü hastalıkta olduğu gibi kanser türlerinde ve özellikle meme kanserinde de erken tanı çok önemlidir" dedi.

"Erken tanı için 3 yöntem"

Erken tanı için belirli yöntemlerin yapıldığını belirten Alan, "Erken tanı için 3 yöntem uygulanabilir. Evde kişinin kendi muayenesini yapması, hekim muayenesi ve mamografi tetkikidir. Özellikle 4 ile 69 yaş arasındaki kadınların 2 yılda bir ulusal tarama programı gereğince mamografi çektirmesi gerekmektedir. Meme kanseri tedavisi hastanın sağlık durumuna ve hastalığın evresine göre yapılır. Bu çerçevede ücretsiz hizmet veren KETEM birimlerimizde organ ve hayat kayıplarını önlemek adına düzenli taramalar yaptırabilirsiniz” diye konuştu.